Son Dakika | Akın Gürlek açıkladı: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüşen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisinin telefonunun incelenmek üzere Çin'e gönderileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatları ile Adalet Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Dosyanın çözülmesi için Faili Meçhul Suçları Araştırma Darie Başkanlığının devreye girdiğini belirten Gürlek şöyle konuştu:

"Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla irtibatta kalıyoruz, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, mesela Tunceli için özel bir ekip kurduk, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama biz teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz."

Soruşturmayla ilgili Kabaiş ailesinin ve avukatların görüşlerini dinleyen Adalet Bakanı, olayın açıklığı kavuşması için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydetti.

Ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışması için teknik imkan varsa bakılacağını ifade eden Akın Gürlek, Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen cep telefonunun incelenmek üzere Çin'e de gönderileceğini söyledi.