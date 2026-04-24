Son Dakika | Akın Gürlek'ten Rabia Naz ve Rojin Kabaiş açıklaması! "Üzerine gidilecektir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de ziyaretlerde bulundu. Gürlek, Edirne Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Gürlek, Gülistan Doku soruşturması vesilesi ile gündeme gelen Rabia Naz ve Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümleri için konuştu. Gürlek, Rabia Naz için ilk kez konuşmuş oldu.

Gürlek, her iki şüpheli ölümünde üzerine gidileceğini açıkladı. Gürlek şunları ifade etti:

"DOKU, KABAİŞ, RABİA NAZ VAKASI..."

"Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir."

"SAVCILARIMIZ DOSYANIN KAPAĞINDAKİ İSME BAKMAZ"

"Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir" diyen Akın Gürlek, dosyaların içerisindeki şahısların 'kim' olduklarının bir önemi olmadığını belirtti. Soruşturmalarda isme bakılmadan gerekli yetkilerin kullanılacağını Gürlek, şöyle ifade etti: