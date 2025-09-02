Hani kazaydı? Adalet Bakanı Tunç’tan yedi yıl sonra Rabia Naz itirafı

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de 11 yaşındaki Rabia Naz, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Naz’ın yüksekten düştüğü öne sürüldü.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, o günden bu yana kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele etti. Baba Şaban Vatan, bir aracın kızına çarptığını ancak AKP’nin önde gelen isimlerinden Nurettin Canikli’nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etti.

Şaban Vatan, Nurettin Canikli’nin şikâyeti üzerine 2019’da açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 39 gün cezaevinde kaldı. Şaban Vatan, kızı için adalet aradığı süreçte akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla psikiyatri servisine bile yatırılmak istendi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölümüyle ilgili soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü” gerekçesiyle yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM’nin bu kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Tunç, Rabia Naz’ın katledildiğini itiraf etti. Tunç şöyle konuştu: