Davutoğlu'ndan Libya heyeti açıklaması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nı taşıyan jetin düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada olayın tüm yönleriyle incelenmesinin ve sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda dahil 5 kişiyi taşıyan özel jet, Dün Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada jetin Haymana yakınlarında düşmesine ilişkin olayın şeffaf şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

"KAMUOYUYLA ŞEFFAF BİR BİÇİMDE PAYLAŞILMALI"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablusgarp’a gitmek üzere havalanan ve içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sayın Alfitory Jribil’in de bulunduğu heyeti taşıyan özel jetle irtibatın kesilmesinin ardından, uçağın Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmesi tüm Türkiye’de derin bir üzüntüye yol açmıştır.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır; dost ve kardeş ülke Libya halkına başsağlığı diliyorum. Bu kazanın zamanlaması ve heyetin mahiyeti dikkate alındığında, kamuoyunu tedirgin eden hususlar göz önünde bulundurularak olayın tüm yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve yürütülecek tahkikatın sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılması büyük önem taşımaktadır!"

