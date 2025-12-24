Siyasilerden Saran'ın gözaltına alınmasına tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. "Fenerbahçe Kulübü Başkanı ifadeye çağrılsa zaten gider" diyen Bulut, "milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe’nin başkanlık makamından gözaltına alınması kabul edilemez" tepkisini gösterdi.

SADETTİN SARAN BAŞKANLIK MAKAMINDAN GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce yurt dışından gelerek ifade veren ve hakkında adli kontrol şartı olan Sadettin Saran, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fenerbahçe SK Başkanlık makamından gözaltına alınan Saran'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüleceği öğrenildi.

CHP'Lİ BULUT'TAN TEPKİ

Fenerbahçe SK Başkanı'nın gözaltına alınmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tepki gösterdi.

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı ifadeye çağrılsa zaten gider; nitekim yurt dışında olmasına rağmen alelacele ülkeye dönüp ifade vermiştir" diyen Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Buna rağmen asırlık çınar, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe’nin başkanlık makamından gözaltına alınması kabul edilemez. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Kime, neyin gözdağı verilmektedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un X paylaşımı (24 Aralık 2025)

Saran'ın gözaltına alınmasına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"MEYDAN OKUMA OLARAK ANLAŞILMASI İÇİN BU YÖNTEM BİLİNÇLİ TERCİH EDİLMİŞTİR"

Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışındayken hakkında işlem başlattığınız an dönme kararı alan, üstüne sizin de telefonla görüşüp 'Güvence veriyoruz tutuklama olmaz' dediğiniz Fenerbahçe Başkanı'nı daha sonra kulüp binasından gözaltına almak, şahsına yönelik bir işlem olmayı geçmiştir.

Olayın koca bir kulübe meydan okuma olarak anlaşılması için bu yöntem bilinçli olarak tercih edilmiştir.

Mersin Limanı’ndaki tonlarca uyuşturucunun sahibini bulmak istemeyenler, öyle görünüyor ki gücünü Fenerbahçe başkanı üzerinden göstermek istemiş."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir!in X paylaşımı (24 Aralık 2025)

"İŞİ SULANDIRMAYIN! SİZ BARONLARI AÇIKLAYIN!"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarırı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi rızasıyla ifade vermiş bir milyonlarca taraftarı olan kulübün başkanı neden böyle bir muameleye maruz bırakılır?" diye sorarak, şunları söyledi:

"118 yıllık bir camianın kapısına jandarma yollayacak kadar küçülen bir adalet anlayışıyla karşı karşıyayız!

Kendi rızasıyla ifade vermiş bir milyonlarca taraftarı olan kulübün başkanı neden böyle bir muameleye maruz bırakılır?

İşi sulandırmayın! Siz baronları açıklayın!"