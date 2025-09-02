Son Dakika | Adalet Bakanı Tunç'tan Suça Sürüklenen Çocuk açıklaması! Değişiklik için ilk açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:



Minguzi evladımızın katlinden sonra daha çok bu tartışmalar başladı çocuk yargılamaları ile ilgili. Burada 15-18 yaş aralığı bazı ülkelerde 16-18 şeklinde uygulanıyor.

Bazı ülkelerde bazı suçlar bakımından farklı uygulamalar var. Biz de bunu tartışıyoruz. Bir alternatifli taslak çalışmalarımız var.

Bunları milletvekillerimizin huzurlarına getireceğiz. Burada özellikle 15-18 yaş grubunun yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi bakımından farklı bir uygulama yapılabilir mi? Buna bakmamız gerekecek ve bazı suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve o suçun kamu düzenini bozma tehlikesi ve ortaya çıkan zarar tüm bunları göz önünde bulundurarak ve çocuğun gelişimi ve yaşı dikkate alınarak ve toplumda özellikle infial uyandıran kasten öldürme gibi kadın cinayeti gibi ve yine cinsel istismar gibi bu tür suçlar, buna benzer ağır suçları işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz. Burada özellikle çocuk eğitim evleri, çocukların hem açık cezaevlerinde hem kapalı cezaevlerinde barındırılması süreçlerindeki çalışmalarla ilgili de bir kapsamlı bir 11. Yargı paketine yetişecektir muhtemelen. Çocuklarla ilgili bölüm burada da olması gerekiyor. Milletvekillerimizin takdirine inşallah arz edeceğiz.