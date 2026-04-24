Türkiye’nin ilk zürafa yavrusunun adı anketle konacak

Türkiye’de ilk kez doğan zürafa yavrusu, Gaziantep’te ziyaretçilerin karşısına çıktı. İsmi için halk oylaması yapılacağı belirtildi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen zürafa yavrusu, Türkiye’de kayıtlara geçen ilk zürafa doğumu olarak dikkat çekti. Yavru zürafanın isminin sosyal medya üzerinden yapılacak bir anketle belirleneceğini açıklandı. En çok oy alan ismin, zürafa yavrusuna verileceği belirtildi.

Uzman aylar önce uyarmıştı: Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin simgesi Zürafa Şakir öldüUzman aylar önce uyarmıştı: Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin simgesi Zürafa Şakir öldü

TÜRKİYE'DE DOĞAN İLK ZÜRAFA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci ve dünyanın dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olarak gösterilen Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda doğan erkek zürafa yavrusu, ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Parkın sevilen zürafaları Şakir ve Selvi’nin yavrusu olan bu erkek zürafa, Türkiye’de doğan ilk zürafa olarak kayıtlara geçti.turkiyede-dogan-ilk-zurafanin-ismi-anke-1276005-379773.jpgYaklaşık 15 ay süren gebelik sürecinin ardından dünyaya gelen yavru, şubat ayında doğmuştu. Yavrunun babası olan Şakir’in, doğumdan önce yaşamını yitirdiği bilgisi de ifade edildi. (DHA)

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Akdeniz beşikten beter! Yine deprem oldu
Akdeniz beşikten beter! Yine deprem oldu
İstanbul'u üşütecek tarihi açıkladı: Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek
İstanbul'u üşütecek tarihi açıkladı: Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek
Özgür Özel'den İmamoğlu ve Adıgüzel'e ziyaret
Özgür Özel'den İmamoğlu ve Adıgüzel'e ziyaret