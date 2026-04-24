Türkiye’nin ilk zürafa yavrusunun adı anketle konacak

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen zürafa yavrusu, Türkiye’de kayıtlara geçen ilk zürafa doğumu olarak dikkat çekti. Yavru zürafanın isminin sosyal medya üzerinden yapılacak bir anketle belirleneceğini açıklandı. En çok oy alan ismin, zürafa yavrusuna verileceği belirtildi.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci ve dünyanın dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olarak gösterilen Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda doğan erkek zürafa yavrusu, ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Parkın sevilen zürafaları Şakir ve Selvi’nin yavrusu olan bu erkek zürafa, Türkiye’de doğan ilk zürafa olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 15 ay süren gebelik sürecinin ardından dünyaya gelen yavru, şubat ayında doğmuştu. Yavrunun babası olan Şakir’in, doğumdan önce yaşamını yitirdiği bilgisi de ifade edildi. (DHA)