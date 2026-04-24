Fatih Altaylı siyasete mi giriyor? İddialara yanıt verdi

Fatih Altaylı siyasete mi giriyor? İddialara yanıt verdi
Gazeteci Fatih Altaylı, yeniden gündeme gelen "siyasete girecek" ve "Galatasaray yönetimine katılacak" iddialarına son noktayı koydu. Net yanıtlar veren Altaylı, kararındaki "tek yetkili merci" olarak eşini işaret etti. Günlük programlarına ne zaman başlayacağını da açıkladı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın hem sağlığının kötü olduğunu hem de siyasete gireceğini iddia etmiş, Altaylı ise Kütahyalı'nın iddialarına zehir zemberek yanıt vererek hasta olmadığını ve siyasete de girmeyeceğini net bir şekilde söylemişti.

"Siyasete girecek" iddiaları tekrar gündeme gelince Altaylı bir kez daha konuştu. Bu kez eşinin tavrını da açıkladı.

FATİH ALTAYLI SİYASETE Mİ GİRİYOR? İDDİALARA YANIT VERDİ

Hakkındaki "siyasete giriyor" iddialarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Fatih Altaylı, "Ben her şeyden ve herkesten uzak durmaya çalıştıkça her şey ve herkes bana bulaşıyor" dedi. Kesin ifadelerle, siyasete gireceğini iddia edenleri yalanlayan Altaylı, işinden memnun olduğunu ve gazeteciliğe devam edeceğini vurguladı.

Siyasi bir teklif almadığını, gelse dahi kabul etmeyeceğini belirten Altaylı, "Zaten benim gibi kontrol edemeyecekleri birini niye istesinler?" dedi.

Altaylı, bir diğer iddia olan Galatasaray Spor Kulübü yönetimine gireceği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik defterini yıllar önce kapattığını hatırlatan gazeteci, "2002 yılında rahmetli Özhan Canaydın’ın 2. başkanlık teklifine hayır dedim ve o gün benim için konu kapandı" ifadelerini kullandı. Bugün için de böyle bir teklifin olmadığını, olsa bile yanıtının değişmeyeceğini net bir dille ifade etti.

FATİH ALTAYLI PROGRAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI

İddiaları "saçma" olarak nitelendiren ve kamuoyunun bu tür söylentilerle meşgul edilmemesini isteyen Altaylı, eşinin bu konulardaki belirleyici rolüne de dikkat çekti. Hem siyaset hem de Galatasaray konusunda eşinin "veto" hakkı olduğunu belirten Altaylı, "Ben istesem bile üzerimdeki tek yetkili organ olan eşim veto hakkını kullanır" dedi.

Mesleğine olan bağlılığını yineleyen Altaylı, "Biraz kafamı toparladıktan sonra günlük programlara da başlayacağım." diyerek yayına dönüş tarihini açıkladı.

