Son dakika | MHP Gaziantep ve Bingöl teşkilatları feshedildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi.. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından partinin Bingöl ve Gaziantep teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bingöl İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve il başkanlığı görevine Emin Varan'ın atandığını duyurdu.

Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, fesih ve atama kararının parti tüzüğünün ilgili maddelerine dayandırıldığı belirtildi. Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GAZİANTEP TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

Yalçın, Bingöl'ün ardından Gaziantep teşkilatının da feshedildiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FESHEDİLEN TEŞKİLAT SAYISI 11 OLDU

MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları ve tarihleri şu şekilde:

  • İstanbul: 6 Nisan 2026
  • Kütahya: 16 Nisan 2026
  • Eskişehir: 16 Nisan 2026
  • Kars: 16 Nisan 2026
  • Bilecik: 17 Nisan 2026
  • Çanakkale: 17 Nisan 2026
  • Muğla: 17 Nisan 2026
  • Bolu: 20 Nisan 2026
  • Ardahan: 21 Nisan 2026
  • Bingöl 24 Nisan 2026

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

