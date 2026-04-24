Tayfun Kahraman ilk defa yapay zeka ile seslendi: Artık buradaki gibi gözükmüyorum

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman, 4 yıldır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yapay zeka aracılığıyla seslendi. Yapay zeka ile üretilmiş bir video ile konuşan Kahraman, “Merhaba. Ben Tayfun Kahraman. Bugün Silivri Cezaevindeki hücremde dördüncü yılıma giriyorum. Dört yıl yani 1460 gün. Her akşam bir demir kapının arkasında ailemden uzakta uyudum.” ifadelerine yer verdi.

“Tüm bu yaşadıklarımın benim şahsımla ilgili olmadığını biliyorum. Tutukluluğum olağanüstü bir dönemde yaşanan olağan dışı olaylardan biri” ifadelerini kullanan Kahraman, “Elbette tarihte bu tip dönemler gelir ve elbette bir gün geçer. Haklı ve masum olmanın vicdan rahatlığı ile adaleti bekliyorum” sözlerini sarf etti.

“GÜZEL GÜNLERE BİRLİKTE KAVUŞACAĞIZ”

Sözlerinin devamında, “Bu dört yılda hem dostlarımdan, hem hiç tanımadığım insanlardan, hem de hiç beklemediğim kesimlerden çok büyük destek gördüm. Kutuplaşmış siyasete, bölünmüş hayatlara rağmen bu desteği görmek umudumu diri tuttu. Haklılığın gücüne, halkımızın vicdanına inancım asla sarsılmadı” diyen Kahraman, “Güzel günlere olan inancımı yitirmedim. Siz de yitirmeyin. Çocuklarımızın daha güvende olduğu, ülkemizin huzur bulduğu çok daha güzel günlere birlikte kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BURADAKİ GİBİ GÖRÜNMÜYORUM”

Tayfun Kahraman, yaptığı sosyal medya paylaşımında ise, “Arkadaşlar dijital teknolojiyi kullanarak böyle bir video hazırlayabileceklerini söylediler. Biraz da ısrar ettiler, ben de kabul ettim. İzlediğiniz bu görüntü Silivri Cezaevi’ne ait değil. Zaten ben de aradan geçen dört yılın ardından artık buradaki gibi görünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Her ne olursa olsun, dört yıl sonra yeniden aranızdaymış gibi konuşma fikri bana da iyi geldi.” ifadelerine yer veren Kahraman, “Hakkımın, hukukumun ve adil bir yaşam umudumla sözlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Özgür günlerde buluşmak üzere…” dedi.

AYM İHLAL KARARLARI VERMİŞTİ!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tayfun Kahraman hakkında ihlal kararı vermiş ancak Kahraman tahliye edilmemişti. Kahraman, AYM’nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle, "bireysel başvuru hakkı" ile "adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye yeniden başvurmuştu.

AYM, son olarak 2 Nisan 2026’da Tayfun Kahraman'ın, ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda yeniden ihlal kararı vermişti.

Özgür Özel'den Tayfun Kahraman açıklaması: AYM kararı sonrası paylaştı

DEFALARCA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI!

Kahraman, MS hastalığının cezaevi koşullarında daha kötü seyretmesi sebebiyle daha önce defalarca hastaneye kaldırılmış ve tedavi görmüştü.