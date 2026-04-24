11 gündür aranan zabıta memurundan acı haber!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 Nisan tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Manavgat Belediyesi zabıta personeli Ali Savaş'ın (35) cansız bedeni, 11 gün süren yoğun aramaların ardından Manavgat Irmağı'nda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI 11 GÜN SÜRDÜ

Ali Savaş'ın 14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Savaş'ın cep telefonunun en son Manavgat Irmağı'nın Salkımevler Mahallesi civarında sinyal vermesi üzerine ekipler, aramaları bu bölgede yoğunlaştırmıştı. Jandarma, emniyet, deniz polisi ve dron destekli ekiplerin karadan ve sudan yürüttüğü aramalardan günlerce sonuç alınamamıştı.

TEKNECİLERİN İHBARI SIRRI ÇÖZDÜ

Bugün saat 13.30 sıralarında ırmakta tekne turu yapan işletmeciler, suda bir cisim fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu bir erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemeler ve ailesinin gerçekleştirdiği teşhis sonucunda cesedin 11 gündür aranan Ali Savaş'a ait olduğu kesinleşti.

OTOPSİ SÜRECİ BAŞLADI

Ali Savaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)