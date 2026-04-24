Ardahan'da iki kişi arasında başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü!

Ardahan'da Atatürk Caddesi'nde İ.Ç. ile G.A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan İ.Ç. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ardahan merkez Atatürk Caddesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada, aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde karşılaşan İ.Ç. ile G.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, şüpheli G.A., yanında bulunan bıçakla İ.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç., hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşini tabancayla katleden saldırgan tutuklandı!Eşini tabancayla katleden saldırgan tutuklandı!

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan şüpheli G.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Bodrum'da tarihi grev: Lüks otelde emekçiler direnişe başladı
Bodrum'da tarihi grev: Lüks otelde emekçiler direnişe başladı
Eşini tabancayla katleden saldırgan tutuklandı!
Eşini tabancayla katleden saldırgan tutuklandı!