Ardahan'da iki kişi arasında başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü!

Ardahan merkez Atatürk Caddesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada, aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde karşılaşan İ.Ç. ile G.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, şüpheli G.A., yanında bulunan bıçakla İ.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç., hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan şüpheli G.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (AA)