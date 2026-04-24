Eşini tabancayla katleden saldırgan tutuklandı!

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Çamlıpınar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın giriş katında, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Çetin Çubuk (44) isimli saldırgan, Nurcan Çubuk’a (39) tartışma bahanesiyle ateş etti. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk annesi Çubuk’un cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan Çetin Çubuk, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)