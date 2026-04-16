Diyarbakır’da silahlı erkek dehşeti: Eşini öldürdü kızını ağır yaraladı

Diyarbakır'da Zübeyir Ateş (72), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Kerime Ateş'i (58) tabancayla öldürdü, kızı H.A.'yı (37) ağır yaraladı. Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Serhat Sitesi'nde akşam saatlerinde aile içi şiddet olayı yaşandı. Zübeyir Ateş, site bahçesinde eşi Kerime Ateş ve kızı H.A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

EŞİ VE KIZINI VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Ateş, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve kızına ateş etti. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara’da erkek dehşeti: Emekli uzman çavuş eşini ve kızını öldürüp intihar ettiAnkara’da erkek dehşeti: Emekli uzman çavuş eşini ve kızını öldürüp intihar etti

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kerime Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kızı H.A.'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kerime Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Kadınlar en yakınlarındaki erkeklerden şiddet görüyor!Kadınlar en yakınlarındaki erkeklerden şiddet görüyor!

FAİL GÖZALTINA ALINDI

Zübeyir Ateş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

