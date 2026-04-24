İBB tutuklularına artık kalem de yasak! Mahkemede not tutamayacaklar

İBB davasında yargılanan Aykut Erdoğdu; 414 kişinin yargılandığı davanın çarşamba günkü duruşmasında, dikkat çeken bir olay meydana geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğdu; aralarında İBB bürokratlarının da bulunduğu tutukluların mahkemeye götürülürken üzerlerinin arandığını ve kalemlerine el konulduğunu aktardı.

"Kalemleri alınanların çoğu İBB'nin üst düzey bürokratları. Şimdi mahkemede not alamayacaklar. Bizim kalem vermemiz de yasak değil ama engelleniyor." diyen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, bu tarz muamelelerle bürokratların aşağılanmaya çalışıldığına dikkat çektiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah (Çarşamba sabah) İBB tutukluları mahkemeye götürülürken Silivri 1 No'lu Cezaevi çıkışında yapılan aramayla kalemleri alınmış.

Sabah tutuklu arkadaşlarımızı gördüğümüzde çoğunu üzgün gördük. Kalemleri alınanların çoğu İBB'nin üst düzey bürokratları. Şimdi mahkemede not alamayacaklar. Bizim kalem vermemiz de yasak. Yasak değil de engelleniyor. Aynı şey çakmak için de söz konusu.

Mesele kalem veya çakmak değil. Mesele İBB tutuklularının küçücük olaylarla sürekli aşağılanmaları. Küçük küçük ihtiyaçlarının karşılanmayarak uzun süreli ve sistematik bir aşağılanmaya ve kötü muameleye tabi tutulmaları.

Şu an bütün kapılar açılsa hepsi kendi cezaevine döner. Tahliye kararı olmadan zorlasanız da buradan çıkmazlar. Bu kadar düzgün insanlara en tehlikeli suçlulara uygulanmayan güvenlik tedbirlerinin intikam ve işkence amaçlı uygulaması yapana/yaptırana yakışsa da 2 bin yıllık Devletimize yakışmıyor."