Savcılıktan personele "İBB Davası" hatırlatması: Talimatlar yinelendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Davası'nda İmamoğlu'nun görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiğini belirterek, personele talimatların hatırlatıldığını duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nda, İmamoğlu'nun görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşılması ve bir sanık ile avukatı arasında "mektup alışverişi" olması üzerine duruşma personeline "talimat hatırlatması" yaptı.

İBB Davası'nda 26. gün! Savunma sırası İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'da: İmamoğlu'nun 2 şoförüne tahliyeİBB Davası'nın 26. gününde yaşananlar

"talimatlar yinelendi"

Başsavcılıktan konuyla ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmalarında, izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle uyuşmayacak ayrıca yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde, basın açıklaması gibi paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır.

Benzer şekilde usul ve esas yönüyle mevzuata aykırılık yaşanmaması, duruşma salonu güvenliği ve intizamına azami hassasiyet gösterilmesi hususlarında daha önce personele verilen tüm talimatlar yinelendi." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Tartıştığı grubun silahlı saldırısına uğradı: Hastanede hayatını kaybetti
Tartıştığı grubun silahlı saldırısına uğradı: Hastanede hayatını kaybetti
Turgutlu'da 23 Nisan fener alayı yerini 'sessiz yürüyüş'e bıraktı
Turgutlu'da 23 Nisan fener alayı yerini 'sessiz yürüyüş'e bıraktı
Akrabalar kavgasında kan döküldü: Baba oğul yaralandı
Akrabalar kavgasında kan döküldü: Baba oğul yaralandı