Tartıştığı grubun silahlı saldırısına uğradı: Hastanede hayatını kaybetti

Diyarbakır'da meydana gelen olayda, Mazlum Şiyar Balsak isimli erkek, daha önce tartışma yaşadığı grupla sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yeniden başlayan tartışmada grup üyeleri Balsak'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Balsak, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YENİDEN ÇIKAN TARTIŞMADA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Mazlum Şiyar Balsak, bir süre önce tartışma yaşadığı grupla sokakta tekrar karşılaştı. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Gruptakilerin tabancayla açtığı ateş sonucu Balsak, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Balsak, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)