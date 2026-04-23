Turgutlu'da 23 Nisan fener alayı yerini 'sessiz yürüyüş'e bıraktı

Turgutlu'da 23 Nisan fener alayı yerini 'sessiz yürüyüş'e bıraktı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 23 Nisan dolayısıyla planlanan fener alayı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle yerini sessiz bir anma yürüyüşüne bıraktı. İlçe halkı ve protokol, saldırıda yaşamını yitiren Turgutlulu öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin anısına ellerinde pankartlarla sessizce yürüyerek acıyı paylaştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında planlanan fener alayı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında yaşamını yitirenlerin anısına sessiz bir anma yürüyüşü olarak gerçekleştirildi.

manisa-turgutlu.jpg

Turgutlu Koza Pazarı Meydanı'nda toplanan kalabalık, kortej eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na kadar yürüdü.

Sessiz yürüyüş esnasında vatandaşlar, Türk bayraklarının yanı sıra Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden Turgutlulu öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin isimleri ile fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıdı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISINA SESSİZ KORTEJ

Düzenlenen yürüyüşe, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na ulaşılmasının ardından, hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. (AA)

