Turgutlu'da 23 Nisan fener alayı yerini 'sessiz yürüyüş'e bıraktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında planlanan fener alayı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında yaşamını yitirenlerin anısına sessiz bir anma yürüyüşü olarak gerçekleştirildi.

Turgutlu Koza Pazarı Meydanı'nda toplanan kalabalık, kortej eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na kadar yürüdü.

Ortaokul öğrencisinden duygulandıran 23 Nisan sözleri: "Korkuyoruz Atam, bizi koruyamayan büyükleri sana şikâyet ediyorum"

Sessiz yürüyüş esnasında vatandaşlar, Türk bayraklarının yanı sıra Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden Turgutlulu öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin isimleri ile fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıdı.

Kahramanmaraş saldırganının annesi de tutuklandı

HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISINA SESSİZ KORTEJ

Düzenlenen yürüyüşe, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na ulaşılmasının ardından, hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. (AA)