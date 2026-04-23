Dönme dolapta 23 Nisan şöleni
Yayınlanma:
Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kırmızı-beyaz renklere büründü. Platforma Türk bayrağı ve kutlama mesajı yansıtılarak kentte görsel bir şölen oluşturuldu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir lunaparkta bulunan ve işletmecisi tarafından "Antalya'nın Kalbi" olarak adlandırılan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel olarak aydınlatıldı.
DEV DÖNME DOLAPTA GÖRSEL ŞÖLEN
Kutlamalar kapsamında dev dönme dolap, kırmızı-beyaz renklerde ışıklandırılarak üzerine "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazısı ve Türk bayrağı görseli yansıtıldı.
Sahip olduğu yüksekliği sayesinde kent merkezinin birçok farklı noktasından da rahatlıkla görülebilen dönme dolap, oluşturduğu manzarayla görsel bir şölen sundu. (AA)
