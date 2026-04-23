Dönme dolapta 23 Nisan şöleni

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir lunaparkta bulunan ve işletmecisi tarafından "Antalya'nın Kalbi" olarak adlandırılan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel olarak aydınlatıldı.

DEV DÖNME DOLAPTA GÖRSEL ŞÖLEN

Kutlamalar kapsamında dev dönme dolap, kırmızı-beyaz renklerde ışıklandırılarak üzerine "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazısı ve Türk bayrağı görseli yansıtıldı.

Turgutlu'da 23 Nisan fener alayı yerini 'sessiz yürüyüş'e bıraktı

Sahip olduğu yüksekliği sayesinde kent merkezinin birçok farklı noktasından da rahatlıkla görülebilen dönme dolap, oluşturduğu manzarayla görsel bir şölen sundu. (AA)