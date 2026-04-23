Ortaokul öğrencisinden duygulandıran 23 Nisan sözleri: "Korkuyoruz Atam, bizi koruyamayan büyükleri sana şikâyet ediyorum"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Artvin Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törene dernek üyeleri ve bursiyerler katıldı. Çelenk sunumunun ardından programda duygusal anlar yaşandı.

Dernek bursiyerlerinden Emir Kaan Ulutaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu günü çocuklara armağan etmesinden dolayı şükranlarını sunarken, son dönemde okullara yönelik saldırılara dikkat çekti.

"Normalde ben bu günü çok severim. Şiirler okuruz, şarkılar söyleriz, eğleniriz, yüzümüz güler. Ama bu yıl içimde bir şeyler eksik. Ben bir ortaokul öğrencisiyim; hayallerim var. Büyüyünce ne olacağımı düşünüyorum, arkadaşlarımla gülüyorum. Yani hepimiz gibi bir çocuğum." diyen Ulutaş; "Ama artık sadece bunları düşünemiyorum. Çünkü benim gibi olan, benim yaşımda olan bazı çocuklar artık yok." ifadelerini kullandığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar da o gün sabah okula gitmek için hazırlanmıştı. Belki anneleri saçlarını düzeltti, belki çantalarına kitaplarını koydular. Ama sonra okulları bir anda güvenli olmaktan çıktı. Biz okulu hep güvenli bir yer sanırdık; öğretmenlerimizin olduğu, arkadaşlarımızla güldüğümüz bir yer. Ama bazı çocuklar için okul artık korkunun olduğu bir yer oldu. Ben bunu düşündükçe içim sıkışıyor. Ama benim içimin sıkışmaması gerekiyor çünkü ben sadece bir çocuğum."

"ATAM, ARTIK KİMSE BİZİ SENİN KADAR UMURSAMIYOR"

"Ben bugün buraya gelirken, Atatürk’ümüzün huzuruna çıkarken, bizi bu kadar düşünen kişiye bazı şikâyetlerimi de söylemek istedim. Atam; artık kimse bizi senin kadar sevmiyor, düşünmüyor, önemsemiyor." diyen ortaokul öğrencisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Sen bize bayramlar armağan ederken, geleceğimizi kurmamız için çabalarken, ülkenin geleceğini bize emanet ederken; biz canımızı kime emanet edeceğimizi bilmiyoruz artık. Korkuyoruz Atam; bizi koruyamayan büyükleri bugün sana şikâyet ediyorum. Bunu yapacak başka bir gün yok çünkü. Bugün bizi dinlerler belki. Ben bu yüzden bugün burada olan büyüklerimden bir şey istiyorum: Sadece bizi korumalarını istiyorum."

"BİZİM İŞİMİZ ÖLMEK DEĞİL"

Çocukların korkmadan, özgürce yaşayabileceği bir ülkeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Emir Kaan, "Bizim işimiz korkmak değil; bizim işimiz ölmek hiç değil. Bizim işimiz oyun oynamak, öğrenmek, hayal kurmak." dediği konuşmasını şu ifadelerle noktaladı: