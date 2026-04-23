Akrabalar kavgasında kan döküldü: Baba oğul yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

BABA VE OĞULU YARALANDI

Akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi 609. Sokak'ta meydana gelen kavgada; Yasin A. bıçakla, babası Mustafa A. ve Mehmet A. ise darbedilerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili Ömer A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)