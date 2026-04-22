Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü: 30 yaralı!

Şırnak’ın Güneyçam köyü kırsalında, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 2’si ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kars'ta horoz dövüştürüp bahis yapan 23 kişi yakalandı

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Jandarma ekipleri, olayın büyümemesi ve yeni bir gerginlik yaşanmaması için köy çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)