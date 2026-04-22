Şanlıurfa'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kente uyuşturucu madde girişi sağladığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

ADRESE BASKIN YAPILDI

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında takibe alınan adreste yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 34 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonla bağlantılı olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Valiliği, narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. (AA)