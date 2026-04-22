Valilik uyardı: Kuvvetli geliyor
Ankara Valiliği, kentte kısa süreli kuvvetli sağanağın beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine göre, sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
VALİLİK "TEDBİRLİ OLUN" DİYEREK UYARDI
Açıklamada, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 22, 2026
Ankara’da kısa süreli yerel kuvvetli yağış bekleniyor❗️ pic.twitter.com/D9nSHLUaNM
