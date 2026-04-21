Meteoroloji uyardı: Yağmur kuvvetli yağacak dalga dalga vuracak

Türkiye, bahar aylarında kıştan kalma bir haftaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Trakya için yerel kuvvetli yağış uyarısı yaparken; haftalık tahmin haritası yağışlı sistemin yurdu "dalga dalga" etkisi altına alacağını gösterdi. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR KUVVETLİ YAĞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri ve haftalık hava tahmin haritası, önümüzdeki 7 gün boyunca yurdun büyük bir bölümünün sağanak yağışların etkisinde kalacağını ortaya koydu. Bugün Trakya kesiminde etkisini gösterecek olan kuvvetli yağışlar, hafta ortasından itibaren genişleyerek tüm bölgeleri etkisi altına alacak.

Meteoroloji’nin günlük tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının bugün için ülke genelinde 2 ila 4 derece artması beklense de, bu artışın genel seyri değiştirmeyeceği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağı vurgulandı.

DALGA DALGA VURACAK

Haftalık tahmin haritası (21-27 Nisan), yağışlı sistemin hafta boyunca yurdu terk etmeyeceğini dalga dalga vuracağını gösterdi. Haritadaki kritik uyarılarsa şu şekilde gerçekleşti:

22 Nisan Çarşamba: Yağışlı sistem genişleyerek Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun batısını "Kuvvetli Yağış" etiketiyle etkisi altına alıyor. İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara hattında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlar şiddetini artıracak.

"Kuvvetli Yağış" dalgası bu kez İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine kayıyor. Kuzey kesimlerde sıcaklıkların 5-10 derece bandına kadar gerilemesi bekleniyor.

Hafta Sonu ve Devamı: Yağışlı hava dalgası Cuma gününden itibaren tüm yurda yayılarak parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir seyir izleyecek.

METEOROLOJİ UYARDI

Kuvvetli yağış uyarılarının yanı sıra, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için "çığ tehlikesi" ve "kar erimesi" uyarısı yapıldı.

Yetkililer, sıcaklık değişimleri ve yağışların bu bölgelerdeki kar kütlelerini harekete geçirebileceği konusunda uyardı. Rüzgarın ise Marmara'da kuzeyden, diğer yerlerde güneyden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerin batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah doğusu batıdan 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi ile gece saatlerinde Kuzey Ege geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.