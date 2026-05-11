Kedinin peşinden gitti, falezlere uçtu: Minik köpek için dron havalandı

Antalya'da Natalia Ozeryanskaya, köpeği 'Nika'yı gezdirmek için falezlerin bulunduğu alana gitti. Minik köpek, bir kediyi fark edip kovalamaya başladı. Falezlerin uç noktasına gelen köpek, dengesini kaybederek aşağı düştü.

DRONLA ARAMA YAPILDI

Büyük bir korku yaşayan köpeğin sahibi Natalia Ozeryanskaya, ekiplere haber verdi. Ozeryanskaya, tanıdığı bir dron operatöründen destek de istedi.

Dronla yapılan arama çalışmasında köpeğin yeri tespit edildi. İtfaiye ekibi, kurtarma operasyonu için halat sistemi kurdu.

Ardından itfaiye eri, dikkatli şekilde köpeğe ulaştı. Ciddi yarası olmayan, özel kurtarma aparatı ve emniyet kemeriyle itfaiye erine bağlanan köpek, halat sistemi ile yukarı çekildi.

