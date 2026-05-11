Kedinin peşinden gitti, falezlere uçtu: Minik köpek için dron havalandı

Kedinin peşinden gitti, falezlere uçtu: Minik köpek için dron havalandı
Yayınlanma:
Antalya'da "Nika" isimli sevimli köpek, bir kediyi yakalamak için koşarken falezlerden aşağı düştü. Büyük bir korku yaşayan köpeğin sahibi itfaiyeye haber verdi. Ekipler, minik Nika'nın yerini dron ile tespit etti.

Antalya'da Natalia Ozeryanskaya, köpeği 'Nika'yı gezdirmek için falezlerin bulunduğu alana gitti. Minik köpek, bir kediyi fark edip kovalamaya başladı. Falezlerin uç noktasına gelen köpek, dengesini kaybederek aşağı düştü.

DRONLA ARAMA YAPILDI

kedi-kovalarken-falezlerden-dusen-kopek-1305255-388037.jpg

Büyük bir korku yaşayan köpeğin sahibi Natalia Ozeryanskaya, ekiplere haber verdi. Ozeryanskaya, tanıdığı bir dron operatöründen destek de istedi.

Dronla yapılan arama çalışmasında köpeğin yeri tespit edildi. İtfaiye ekibi, kurtarma operasyonu için halat sistemi kurdu.

Ardından itfaiye eri, dikkatli şekilde köpeğe ulaştı. Ciddi yarası olmayan, özel kurtarma aparatı ve emniyet kemeriyle itfaiye erine bağlanan köpek, halat sistemi ile yukarı çekildi.

Evini kedi-köpekle paylaşanlara iktidar müdahalesi: Sizi o reklamın nesi rahatsız etti?Evini kedi-köpekle paylaşanlara iktidar müdahalesi: Sizi o reklamın nesi rahatsız etti?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Türkiye
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Bakan Gürlek'ten açıklama
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Bakan Gürlek'ten açıklama
Muharrem Can Kurtuluş davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis!
Muharrem Can Kurtuluş davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis!
Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu
Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu