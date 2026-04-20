İstanbul'u saracak kara bulutları açıkladı: AKOM '7 derece birden düşecek' diyerek uyardı

İstanbul'u saracak kara bulutlar çok yaklaştı. Günlük hava durumu değişimini saat saat veren İBB AKOM, sıcaklıklardaki sert düşüşü açıkladı. 20 dereceye kadar ısınan havanın yarından itibaren sert soğuyacağını da duyuran AKOM uzmanları, mega kenti '7 derece birden düşecek' diyerek uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara bölgesi genelini etkisi altına alacak yeni hava dalgası için kritik bir uyarı yayınladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, bahar sıcaklıklarına yine veda ettirecek.

AKOM '7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK' DİYEREK UYARDI

AKOM tarafından paylaşılan son verilere göre, İstanbul’da halihazırda 18-20°C civarında bahar değerlerinde seyreden hava sıcaklıkları, Salı (yarın) akşam saatlerinden itibaren hızla düşüşe geçecek.

stanbulu-saracak-kara-bulutlari-acikladi-akom-7-derece-birden-dusecek-diyerek-uyardi-3.jpg

Yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 5-7°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi.

stanbulu-saracak-kara-bulutlari-acikladi-akom-7-derece-birden-dusecek-diyerek-uyardi-2.jpg

Pazartesi günü az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle 18°C’yi gören İstanbullular, hafta ortasından itibaren kıştan kalma günlere hazırlıklı olmalı.

stanbulu-saracak-kara-bulutlari-acikladi-akom-7-derece-birden-dusecek-diyerek-uyardi-6.jpg

Soğuma ile birlikte şehir genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Özellikle Çarşamba günü yağış miktarının metrekareye 15 kg’a kadar çıkması bekleniyor.

AKOM’un paylaştığı 21-26 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan haftalık tahmin tablosu şu şekilde:

Tarih / GünSıcaklık (Min - Max)Hava DurumuYağış Miktarı
21.04.2026 Salı9°C - 18°CParçalı Bulutlu, Akşam Yağmurlu2-5 kg arası
22.04.2026 Çarşamba8°C - 12°CÇok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu5-15 kg arası
23.04.2026 Perşembe8°C - 13°CParçalı ve Çok BulutluYağış Beklenmiyor
24.04.2026 Cuma8°C - 14°CÇok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu3-7 kg arası
25.04.2026 Cumartesi6°C - 12°CÇok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu3-10 kg arası
26.04.2026 Pazar5°C - 16°CAz Bulutlu ve AçıkYağış Beklenmiyor

İSTANBUL'U SARACAK KARA BULUTLARI AÇIKLADI

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kara bulutların hakim olacağını açıklayan yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

stanbulu-saracak-kara-bulutlari-acikladi-akom-7-derece-birden-dusecek-diyerek-uyardi-5.jpg

20 NİSAN PAZARTESİ HAVA DURUMU:

  • Öğle: 18°C (Güneşli)
  • Akşam: 12°C (Parçalı Bulutlu)
  • Nem: %40-70 arası
  • Rüzgar: Güneyden hafifçe (2-12 km/s)
  • Deniz Suyu Sıcaklığı: 12°C

