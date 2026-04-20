İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara bölgesi genelini etkisi altına alacak yeni hava dalgası için kritik bir uyarı yayınladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, bahar sıcaklıklarına yine veda ettirecek.

AKOM '7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK' DİYEREK UYARDI

AKOM tarafından paylaşılan son verilere göre, İstanbul’da halihazırda 18-20°C civarında bahar değerlerinde seyreden hava sıcaklıkları, Salı (yarın) akşam saatlerinden itibaren hızla düşüşe geçecek.

Yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 5-7°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi.

Pazartesi günü az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle 18°C’yi gören İstanbullular, hafta ortasından itibaren kıştan kalma günlere hazırlıklı olmalı.

Soğuma ile birlikte şehir genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Özellikle Çarşamba günü yağış miktarının metrekareye 15 kg’a kadar çıkması bekleniyor.

AKOM’un paylaştığı 21-26 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan haftalık tahmin tablosu şu şekilde:

Tarih / Gün Sıcaklık (Min - Max) Hava Durumu Yağış Miktarı 21.04.2026 Salı 9°C - 18°C Parçalı Bulutlu, Akşam Yağmurlu 2-5 kg arası 22.04.2026 Çarşamba 8°C - 12°C Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu 5-15 kg arası 23.04.2026 Perşembe 8°C - 13°C Parçalı ve Çok Bulutlu Yağış Beklenmiyor 24.04.2026 Cuma 8°C - 14°C Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu 3-7 kg arası 25.04.2026 Cumartesi 6°C - 12°C Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu 3-10 kg arası 26.04.2026 Pazar 5°C - 16°C Az Bulutlu ve Açık Yağış Beklenmiyor

İSTANBUL'U SARACAK KARA BULUTLARI AÇIKLADI

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kara bulutların hakim olacağını açıklayan yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

