Bahar sadece takvimde geldi: Meteoroloji uyarıları peş peşe dizdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak yeni hava dalgasına ilişkin günlük raporunu yayımladı. Takvimlerin bahar aylarını göstermesine rağmen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "kuvvetli yağış", yüksek kesimlerde ise "kar" uyarısı yapıldı. Batı bölgelerinde sıcaklıklar artsa da doğuda kış koşulları ve sel riski ciddiyetini koruyor.
BAHAR SADECE TAKVİMDE GELDİ
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, yurdun doğu ve güney kesimleri sağanak yağışların etkisi altında kalmaya devam ediyor.
Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar öngörülüyor.
Takvimlerin bahar aylarında olmasına karşın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki zirvelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz genelinde pus ve sis hadiselerinin yaşanacağı belirtiliyor.
METEOROLOJİ UYARILARI PEŞ PEŞE DİZDİ
Hava tahmin raporuyla birlikte, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hayati uyarılar da peş peşe sıralandı.
Meteoroloji, yağışların; Hatay, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında fırtına gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.
Bununla birlikte, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için "çığ ve kar erimesi" uyarısı yinelenerek, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
|Şehir
|Uyarı Rengi
|Tehlike Seviyesi
|Uyarı Türü (Simge)
|Bingöl
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Bitlis
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Diyarbakır
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Elazığ
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Hatay
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Mardin
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Siirt
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Tunceli
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Şanlıurfa
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Batman
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Şırnak
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
|Osmaniye
|Sarı
|Az Tehlikeli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güneydoğsu ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu ile öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sisli, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, sis anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı, öğleden sonra kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege'nin güneyi 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.