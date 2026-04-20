Bahar sadece takvimde geldi: Meteoroloji uyarıları peş peşe dizdi

Bahar sadece takvimde geldi: Meteoroloji uyarıları peş peşe dizdi
Türkiye genelinde bahar mevsimi takvimlerde yerini alsa da Meteoroloji’den gelen son raporlar, kıştan kalma hava olaylarını ve şiddetli yağış uyarılarını gündeme taşıdı. Doğu bölgelerinde kuvvetli sağanak, yükseklerde kar yağışı ve çığ tehlikesi beklenirken; batıda ise sis ve pus hadisesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak yeni hava dalgasına ilişkin günlük raporunu yayımladı. Takvimlerin bahar aylarını göstermesine rağmen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "kuvvetli yağış", yüksek kesimlerde ise "kar" uyarısı yapıldı. Batı bölgelerinde sıcaklıklar artsa da doğuda kış koşulları ve sel riski ciddiyetini koruyor.

BAHAR SADECE TAKVİMDE GELDİ

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, yurdun doğu ve güney kesimleri sağanak yağışların etkisi altında kalmaya devam ediyor.

bahar-sadece-takvimde-geldi-meteoroloji-uyarilari-pes-pese-dizdi-2.png

Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar öngörülüyor.

bahar-sadece-takvimde-geldi-meteoroloji-uyarilari-pes-pese-dizdi-2.png

Takvimlerin bahar aylarında olmasına karşın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki zirvelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz genelinde pus ve sis hadiselerinin yaşanacağı belirtiliyor.

METEOROLOJİ UYARILARI PEŞ PEŞE DİZDİ

Hava tahmin raporuyla birlikte, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hayati uyarılar da peş peşe sıralandı.

bahar-sadece-takvimde-geldi-meteoroloji-uyarilari-pes-pese-dizdi-3.png

Meteoroloji, yağışların; Hatay, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi.

bahar-sadece-takvimde-geldi-meteoroloji-uyarilari-pes-pese-dizdi-4.png

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında fırtına gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

bahar-sadece-takvimde-geldi-meteoroloji-uyarilari-pes-pese-dizdi-2.jpg

Bununla birlikte, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için "çığ ve kar erimesi" uyarısı yinelenerek, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

ŞehirUyarı RengiTehlike SeviyesiUyarı Türü (Simge)
BingölSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
BitlisSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
DiyarbakırSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
ElazığSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
HataySarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
MardinSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
SiirtSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
TunceliSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
ŞanlıurfaSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
BatmanSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
ŞırnakSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım
OsmaniyeSarıAz TehlikeliGök Gürültülü Sağanak Yağış / Yıldırım

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güneydoğsu ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu ile öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sisli, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, sis anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı, öğleden sonra kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege'nin güneyi 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

