Kahramanmaraş için özel karar! Okul saldırısının ardından Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından 6 aylık acil eylem planını devreye soktu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, her okul için özel ekiplerin kurulduğunu ve saldırıdan etkilenen çocukların takibi için bölgede kalıcı bir görüşme ofisi açılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş okul saldırısının ardından güvenlik tedbirlerini artırmak için bir dizi karar alınmış, MEB ve İçişleri Bakanlığı ortak çalışma yapmak için protokol imzalamıştı. Güvenlik önlemleri ve okulların takibi için atılacak adımların belirlenmesinin ardından saldırıdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen çocukların nasıl destekleneceği merak konusu oldu.

Saldırıların ardından Kahramanmaraş başta olmak üzere çocukların psikolojik olarak desteklenmesi için eylem planı hazırladıklarını belirten Aile Bakanı Mahinur Göktaş, 81 ile yayılacak özel kararı duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ İÇİN ÖZEL KARAR!

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Bakanlık, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından bölgedeki normalleşme sürecini yönetmek adına 6 aylık bir eylem planı hazırladı.

kahramanmaras-icin-ozel-karar-okul-saldirisinin-ardindan-bakan-duyurdu-4.jpg

Bu kapsamda, özellikle Kahramanmaraş’ta süreci daha yakından takip edebilmek amacıyla Hayrullah Mahallesi Muhtarlığı bünyesinde bir "Psikososyal Destek (PSD) Görüşme Ofisi" kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Göktaş, depremde ebeveyn kaybı yaşamış olup bu son olaydan da etkilenen çocukların hassasiyetle tespit edildiğini ve kayıp yaşayan tüm ailelere "yas danışmanı" tahsis edildiğini belirtti. Mevcut çalışmanın şu an için Kahramanmaraş özelinde yoğunlaştığı, ancak benzer bir modelin 81 il genelinde uygulanması için daha kapsamlı hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

BAKAN SALDIRININ ARDINDAN YAPILANLARI DUYURDU

Bakan Göktaş, saha çalışmalarının detaylarını paylaşarak her okul için özel bir ekip ve birim oluşturulduğunu açıkladı.

kahramanmaras-icin-ozel-karar-okul-saldirisinin-ardindan-bakan-duyurdu-2.jpg

Buna göre, 102 personelden oluşan ekipler okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret etti; 146 aileyle doğrudan temas kurulurken 12 haneden çocuklar için psikososyal destek talebi alındı. Bakan Göktaş, çalışmaların sadece öğrencilerle sınırlı kalmadığını; olay anında görev yapan kamu çalışanları ve il müdürlüğü personeline yönelik vaka yönetimi süreçlerinin de yürütüldüğünü kaydetti.

kahramanmaras-icin-ozel-karar-okul-saldirisinin-ardindan-bakan-duyurdu-3.jpg

Ayrıca, hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen yaralı çocukların evlerinde ziyaret edilerek ailelerine danışmanlık hizmeti sunulmaya devam edileceği bildirildi.

MEB VE İÇİŞLERİ GÜVENLİK PROTOKOLÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan yeni güvenlik protokolüyle, mevcut durumda yalnızca bin okulun bağlı olduğu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Türkiye genelindeki 55 bin okulun tamamını kapsayacak şekilde genişletileceği de açıklandı.

Yapılan düzenlemeye göre, tüm okullara kamera sistemi kurulacak ve bu sistemler emniyet güçleri tarafından kesintisiz izlenecek. Ayrıca, öğrenciler için risk puanlama sistemi devreye alınarak; risk düzeyi yüksek okullarda kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisi atanması ve giriş-çıkış saatlerinde ekip araçlarının hazır bekletilmesi zorunlu hale gelecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 milyon öğrenciyi kapsayan dev veri havuzu üzerinden dijital analizler yapılarak güvenlik açıklarının tespit edileceğini belirtti. Bakan Tekin, KGYS entegrasyonunun artık okul inşa şartnamelerinde standart bir madde olarak yer alacağını ve tüm okulların emniyet sistemine otomatik olarak dahil edileceğini vurguladı. Ayrıca; MEB, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları arasında veri paylaşımını yasal bir zemine oturtacak çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

