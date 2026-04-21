Okullarda güvenlik seferberliği: Hepsi kameralarla takip edilecek

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, Türkiye'deki 55 bin okulun tamamı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlanarak sürekli kameralarla gözetim altına alınacak.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından İçişleri, Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları, okullardaki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye taşıyacak kapsamlı bir çalışma başlattı. Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’deki 55 bin okulun tamamı, İçişleri Bakanlığı’nın "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"ne (KGYS) entegre edilecek.

TÜM OKULLAR İZLEME ALTINDA OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullardaki güvenlik kameralarının KGYS’ye otomatik olarak entegre edileceğini açıkladı. Halihazırda MEB bünyesindeki 21 bin okulda kamera sistemi bulunurken, bunlardan sadece 1000'e yakını KGYS ile entegre çalışıyordu. Yeni protokolle birlikte tüm okulların standart yapı şartnamesine bu sistemin dahil edilmesi ve 55 bin okulun polis tarafından sürekli gözetim altında tutulması hedefleniyor.

OKUL GİRİŞLERİNDE YENİ DÖNEM: TURNİKE VE RANDEVU SİSTEMİ

Güvenlik önlemleri sadece kamera sistemleriyle sınırlı kalmayacak olup alınan kararlar doğrultusunda okul girişlerinde yeni bir dönem başlayacak. Bu kapsamda okullara randevusuz girişler yasaklanarak ziyaretçilerin ancak okul idaresinin onayı, güvenlik taraması ve kontrol süreçlerinden geçirilmesinin ardından içeri alınması sağlanacak. Okullar, imkanları doğrultusunda turnikeli geçiş sistemine geçiş yapacak ve girişlerde el dedektörleriyle güvenlik taraması uygulaması gerçekleştirilecek. Ayrıca okul çevresinde ilgisiz kişi ve grupların toplanması engellenirken, emniyet ekipleri tarafından şüpheli görülen kişilere yönelik GBT kontrolleri de sıklaştırılacak.

RİSK PUANINA GÖRE ÖNCELİKLİ KORUMA

Okullarda "risk değerlendirme puan usulü" daha sıkı uygulanacak. Risk puanı yüksek olarak belirlenen okullarda; kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanması ve giriş-çıkış saatlerinde ekip aracı hazır bulundurulması zorunlu hale gelecek.

Sistemin sağlıklı işlemesi ve büyük ölçekli veri analizi yapılabilmesi için KVKK kapsamında kurumlar arası kişisel bilgi ve veri paylaşımına yönelik yasal çalışma başlatılacak.

