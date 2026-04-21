Samsun'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı: Yollar kapandı elektrikler kesildi!

Samsun'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı: Yollar kapandı elektrikler kesildi!
Samsun’un Ladik ilçesinde aşırı yağışlar ve kar erimesi sonrası meydana gelen heyelan yolu ulaşıma kapatırken, zarar gören elektrik direkleri nedeniyle bölgeye enerji verilemiyor. AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Samsun’un Ladik ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar ve kar erimesinin tetiklediği toprak kayması, Gürcü Yaylası ile çevre mahallelerin ulaşım ve enerji altyapısını olumsuz etkiledi.

YOL KAPANDI, ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANDI

İlçe merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Gürcü Yaylası'nda meydana gelen heyelan, Saray, Hacıalipınar ve Tüfekçidere mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun kapanmasına yol açtı. Toprak kütlelerinin elektrik direklerine de zarar vermesi sonucu Gürcü Yaylası ve Tüfekçidere Mahallesi'nde enerji kesintisi meydana geldi.

MUHTARDAN "YOL VE ELEKTRİK" ÇAĞRISI

Yayla sezonunun başlamasına az bir süre kaldığına dikkat çeken Hacıalipınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Peker, durumun ulaşım ve enerji altyapısında ciddi aksamalara yol açtığını belirterek yetkililerden hızlı bir çözüm beklediklerini ifade etti.

EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın bildirilmesi üzerine Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri heyelan bölgesine sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki incelemelerini sürdürdüğü ve altyapı çalışmalarının başlatılması için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduğu bildirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

