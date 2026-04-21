Silahlı saldırıya uğrayan çoban öldü

Mardin’in Derik ilçesinde çobanlık yapan 38 yaşındaki Emrah Aksu, sabah saatlerinde kırsal Bozok Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İddiaya göre Aksu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE KARŞIN KURTARILAMADI

Yakınları tarafından araçla hastaneye götürülmeye çalışılan Aksu, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Aksu, Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aksu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. (DHA)