Son dakika | Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı çok sayıda kişiyi yaraladı! Saldırgan intihar etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lise çevresinde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Okul alanına giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar arasında öğrencilerin de olduğu bildirildi.

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bölge kontrollü şekilde giriş çıkışlara kapatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda saldırıyı bir öğrencinin gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, av tüfeğiyle okula girip rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OKULUN İÇİNE GİZLENDİ

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişinin yaralı olduğu öğrenilirken, saldırgan ise okulun içerisine gizlendi.

Şüpheli, ekiplerin uyarısına rağmen teslim olmayınca bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganın teslim olması için ikna çalışmalarına devam ediliyor.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şüphelinin intihar ettiğini belirtti. Saldırganın söz konusu okulda daha önce öğrenci olduğunu belirten Şıldak, "Daha sonra açık öğretim lisesine geçmiş. 2007 doğumlu. Şahıs kendisi okul içerisinde polisimizin de müdahalesiyle sıkıştırıldı. Orada ateş etme suretiyle kendi canına kıydı. Hayatını kaybetti, ex olarak ele geçirildi. Okulu tahliye ettik" açıklamasında bulundu.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pompalı tüfekle okulu basan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde saldırganın okula girerek rastgele ateş açtığı görüldü. Öğrencilerin panik anları da görüntülere yansıdı.

Saldırganın uzun namlulu silahıyla okulu bastığı anların görüntüleri ortaya çıktı pic.twitter.com/gDop1YOAeA — Halk TV (@halktvcomtr) April 14, 2026

Şanlıurfa'da uzun namlulu silahla okula yapılan saldırıda, bir öğretmenin vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/5cSRvwDbod pic.twitter.com/jEYUrbwNdm — Halk TV (@halktvcomtr) April 14, 2026

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA