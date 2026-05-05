İstanbul’da 4 gün kapanacak yollar açıklandı

İstanbul Bakırköy’de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle 5-9 Mayıs tarihleri arasında bazı yollar saat 07.00-19.00 arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bakırköy’de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında alınacak trafik önlemlerini duyurdu.

KAPATILACAK YOLLAR

5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 07.00 ile 19.00 arasında şu yollar trafiğe kapatılacak:

Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı

Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı

Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Kapatılan yollar nedeniyle sürücülerin alternatif olarak şu güzergâhları kullanabileceği bildirildi:

Mimar Basri Mete Sokak

Hanımeli Sokak

Yeni Havalimanı Caddesi

Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve levhalarına uymaları, güzergâhlarını önceden planlamaları gerektiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

