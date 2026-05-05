İstanbul’da 4 gün kapanacak yollar açıklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bakırköy’de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında alınacak trafik önlemlerini duyurdu.
KAPATILACAK YOLLAR
5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 07.00 ile 19.00 arasında şu yollar trafiğe kapatılacak:
Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı
Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı
Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Kapatılan yollar nedeniyle sürücülerin alternatif olarak şu güzergâhları kullanabileceği bildirildi:
Mimar Basri Mete Sokak
Hanımeli Sokak
Yeni Havalimanı Caddesi
Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve levhalarına uymaları, güzergâhlarını önceden planlamaları gerektiğini belirtti.