İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

"İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" nedeniyle Üsküdar'daki bazı yolların 7 saat boyunca trafiğe kapalı olacağı açıklandı.

"İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu kapsamda Üsküdar'daki bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

ÜSKÜDAR'DA BAZI YOLLAR YARIN KAPALI OLACAK

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazar günü saat 06.00 ile 13.00 arasında trafiğe kapalı olacak yollar şöyle sıralandı:

  • "Üsküdar Harem Sahil Yolu'nun Harem Otogarı dönüşleri ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.
  • Selmani Pak Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi ile Paşa Limanı Caddesi kesişimi arasında kalan Hakimiyeti Milliye Caddesi, Paşa Limanı Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ve Paşa Limanı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi arasında kalan Paşa Limanı Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.
  • Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi ile Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi arasında kalan Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.
  • Abdullahağa Caddesi ve Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi ile Abdullahağa Caddesi ile Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımları arasında kalan Abdullahağa Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar."

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Alternatif olarak belirlenen güzergahlar ise şöyle:

  • Selimiye İskele Caddesi
  • Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
  • Nuhkuyusu Caddesi
  • Gümüşyolu Caddesi
  • D-100 kara yolu
  • Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi
  • Hakimiyeti Milliye Caddesi
  • Halk Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi
  • Dr. Fahri Atabey Caddesi

