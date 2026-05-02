Şanlıurfa'da dehşet: Evi basan alacaklılar tarafından katledildi

Şanlıurfa'da 58 yaşındaki Mehmet Arslan, evini basan alacaklıları tarafından silahla katledildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir grup, Mehmet Arslan'ın Argaç Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı.

İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen alacaklıları tarafından evi basılan Mehmet Arslan, şüpheliler ile tartışmaya başladı.

ŞANLIURFA'DA DEHŞET VEREN OLAY

Akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silaha davranan şüpheliler, Arslan'ı kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Arslan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

KANLAR İÇİNDE KALAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Arslan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Arslan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

