Ankara'da yarın bu yollar kapalı!

Ankara'da düzenlenecek "61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren kentin pek çok ana arterinde trafik akışı durdurulacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sporcuların güvenliği ve organizasyonun sağlıklı işleyişi için trafiğe kapatılacak noktaları tek tek duyurdu.

TRAFİK SAAT 06.00’DA KİLİTLENECEK

Yapılan açıklamaya göre yarın sabah saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar; Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arası, Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nın Strazburg Caddesi Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası, Beştepe Caddesi'nın Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arası, Alparslan Türkeş Caddesi'nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arası ve Bahriye Üçok Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan bölümü ve bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

GENİŞ ÖLÇEKLİ KISITLAMA

Kapatılacak alan sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Trafiğe geçit verilmeyecek diğer noktalar arasında Anıt Caddesi'nin tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arası, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arası, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arası, Cumhuriyet Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arası, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arası ve Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölümleri yer alıyor.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti. (AA)