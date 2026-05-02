Ankara'da yarın bu yollar kapalı!

Ankara'da yarın koşulacak olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren şehrin merkezi noktalarındaki çok sayıda bulvar ve cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ankara'da düzenlenecek "61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren kentin pek çok ana arterinde trafik akışı durdurulacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sporcuların güvenliği ve organizasyonun sağlıklı işleyişi için trafiğe kapatılacak noktaları tek tek duyurdu.

TRAFİK SAAT 06.00’DA KİLİTLENECEK

Yapılan açıklamaya göre yarın sabah saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar; Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arası, Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nın Strazburg Caddesi Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası, Beştepe Caddesi'nın Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arası, Alparslan Türkeş Caddesi'nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arası ve Bahriye Üçok Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan bölümü ve bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldıİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

GENİŞ ÖLÇEKLİ KISITLAMA

Kapatılacak alan sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Trafiğe geçit verilmeyecek diğer noktalar arasında Anıt Caddesi'nin tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arası, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arası, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arası, Cumhuriyet Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arası, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arası ve Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölümleri yer alıyor.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Türkiye
Bakan Gürlek'ten zaman aşımı sorusuna net yanıt
Bakan Gürlek'ten zaman aşımı sorusuna net yanıt
Kahramanmaraş okul saldırısında flaş gelişme: Saldırganın silahı okula nasıl soktuğu belli oldu
Kahramanmaraş okul saldırısında flaş gelişme: Saldırganın silahı okula nasıl soktuğu belli oldu
İstanbul'da yere dökülen vidalar trafiği felç etti! Onlarca aracın lastiği patladı
İstanbul'da yere dökülen vidalar trafiği felç etti! Onlarca aracın lastiği patladı