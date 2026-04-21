Evine girmeye çalışan kadına saldırdı! Mahallelinin kovaladığı 'istismar sabıkalısı' ekmek yaparken yakalandı

İstanbul Kağıthane’de evine giren kadını takip ederek tacizde bulunan şüpheli, mahallelinin sokağa dökülmesiyle kaçtı. 12 saat sonra polis ekiplerince fırında yakalanan şahsın emniyet sicilinden 'çocuğun cinsel istismarı' kaydı çıktı. Sabıkasına rağmen sokakta olan ve "Sadece selam verdim" diyen şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda, 26 yaşındaki İrem Nur B., evine girdiği sırada kendisini takip eden bir erkeğin fiziksel tacizine uğradı. Bina girişinde gerçekleşen saldırı sonrası İrem Nur B.'nin çığlık atması üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YARI ÇIPLAK SOKAĞA FIRLADI

Saldırı sonrası sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri yardıma koştu. İrem Nur B.'nin ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine mahalleli seferber oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir bina sakininin şüpheliyi yakalamak için yarı çıplak halde sokağa fırladığı ve bir süre kovaladığı görüldü. Olayın hemen ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

12 SAATLİK TAKİP FIRINDA NOKTALANDI

Kağıthane polisi, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek amacıyla bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Yaklaşık 12 saat süren adım adım iz sürme çalışmasının ardından şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, 19 yaşındaki Emre B.'nin Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir fırında çalıştığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli, fırında ekmek yaptığı sırada gözaltına alındı.

İSTİSMAR KAYDINA RAĞMEN SERBESTÇE ÇALIŞIYORDU

Gözaltına alınan Emre B.'nin emniyetteki sorgusunda, şüphelinin suç geçmişine dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Emre B.'nin daha önceden "çocuğun cinsel istismarı" suçundan emniyette kaydının bulunduğu belirlendi. Bu sabıkasına rağmen şüphelinin toplum içinde serbestçe dolaşması ve bir fırında çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

İlkokul müdürünün mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Taciz skandalı öğretmenlerin şikayetiyle patladıİlkokul müdürünün mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Taciz skandalı öğretmenlerin şikayetiyle patladı

"SELAM VERDİM" SAVUNMASI TUTUKLAMAYI ENGELLEYEMEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emre B.'nin ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddederek "Selam verdim, başka bir şey yapmadım" dediği öğrenildi. Ancak mevcut deliller ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda mahkemeye çıkarılan şüpheli, "Cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına ilişkin görüntüler ise emniyet dosyasına delil olarak girdi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Türkiye
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış