İlkokul müdürünün mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Taciz skandalı öğretmenlerin şikayetiyle patladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, okul müdürü B.A. hakkında ortaya atılan taciz iddialarıyla çalkalanıyor.

Müzik öğretmeni A.R. ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.Ş.'nin yazılı dilekçeyle suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan süreç geniş yankı uyandırdı.

İLKOKUL MÜDÜRÜNÜN MİDE BULANDIRAN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, soruşturma dosyasına giren detaylar, okul müdürünün öğretmenlere yönelik sistematik bir taciz ve baskı uyguladığını ortaya koydu.

Müzik öğretmeni A.R., müdürün giyimine yönelik müdahalelerde bulunduğunu ve kendisine gönderdiği mesajlarda, “Bugün prova yok mu? Sesin çok güzel. Kulağımızın pasını silmiyor musun?” ifadelerini kullandığını belirtti. A.R. ayrıca, “İtaat etmezsen görevine son veririm” şeklinde tehdit edildiğini de iddialarına ekledi.

Müzik öğretmeni A.R.: "Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gösteri hazırlıyorduk. Etek boyum uzun olmasına rağmen bacaklarıma gözünü dikti. ‘Otururken eteğine dikkat et’ mesajı attı. ‘Bugün prova yok mu? Sesin çok güzel. Kulağımızın pasını silmiyor musun? İtaat etmezsen görevine son veririm’ diye tehdit etti."

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.Ş. ise müdürün kendisine samimiyet sınırlarını aşan mesajlar attığını ve uygunsuz bir şekilde odasına davet ettiğini söyledi.

Okul içerisinde sürekli takip edildiğini belirten A.Ş., bu durumun münferit olmadığını ve mağdur olan başka öğretmenlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.Ş.: "Senli-benli mesajlar atıp ‘odama gelsene’ diye uygunsuz sözler söyledi. Okulda, sürekli beni takip etti. Tesadüf sınırlarını aşan sık karşılaşmalarla iletişim kurma çabasına girdi. Mağdur başka öğretmenler de var. Olaylar, münferit değil."

TACİZ SKANDALI ÖĞRETMENLERİN ŞİKAYETİYLE PATLADI

Öğretmenlerin 7 Nisan 2026 tarihinde verdikleri dilekçelerin ardından Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Davut Şen’in talimatıyla soruşturma açıldı. Ancak soruşturma sürecindeki idari kararlar tartışmalara neden oldu.

Hakkında cinsel taciz soruşturması açılan müdür B.A., İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine alınırken; şikayetçi olan iki kadın öğretmen ise "soruşturmanın selameti" gerekçesiyle ilçedeki farklı okullara gönderildi.

Eğitim İş Ağrı İl Başkanı Hüseyin Akboğa, yaşananların sistematik olarak örtülmeye çalışıldığını iddia etti. Akboğa, okul müdürünün belirli sendika temsilcileri tarafından korunduğunu, soruşturmanın ancak öğretmenlerin Ağrı Valisi Önder Bozkurt’a ulaşmasıyla sağlıklı bir şekilde başlayabildiğini savundu.

TACİZ SUÇLARINDA EMSAL KARARLAR

Eğitim kurumlarında yaşanan benzer olaylara karşı yargının verdiği ağır cezalar şu şekilde: