Okul bahçesinde üç çocuğa yıldırım düştü! İkisi öldü biri ağır yaralandı

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ilkokul bahçesindeki ağaca yıldırım düşmesi faciaya yol açtı. Ağacın altında bulunan üç çocuktan Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan M.Y.’nin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞAÇ ALTINDA DURUYORLARDI YILDIRIM DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Ergani’ye bağlı Olgun köyünün Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokul bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, hekimlerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.Y.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
