TIR'dan malzeme indiren işçiye yıldırım düştü: O anlar böyle görüntülendi
Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir inşaatta TIR’dan malzeme indirdiği sırada işçi Muhammed Alahmad’ın üzerine yıldırım düştü.

Olay, dün Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaat malzemesi yüklü olan ve dorsesinde boşaltma işlemi yapılan TIR’ın üzerinde bulunan 26 yaşındaki Suriyeli işçi Muhammed Alahmad, aniden düşen yıldırımın hedefi oldu. Dorsenin üzerinde çalıştığı sırada yıldırımın isabet etmesiyle yere yığılan Alahmad’ı gören iş arkadaşları ve çevredekiler büyük bir panikle olay yerinden uzaklaştı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım çarpması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan ve kalbi durma noktasına gelen Alahmad’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan talihsiz işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, gökyüzünden hızla düşen yıldırımın doğrudan işçinin bulunduğu dorsenin üzerine isabet ettiği ve şiddetli patlamayla birlikte etraftaki insanların kaçıştığı görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

