Okulun 70 yaşındaki bekçisi 2 kız öğrenciyi taciz etti! Skandalı aileler ortaya çıkardı

Türkiye okul saldırıları ile sarsılıyor. Sosyal medya platformlarındaki topluluklar üzerinden hedef belirterek okullara yapılan saldırılar 2 gün önce Şanlıurfa'da dün de Kahramanmaraş'ta bir ortaokula yapılan silahlı saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

Şanlıurfa'daki okul saldırganın ailesinden kan donduran tehdit mesajı!

Yetkililere yöneltilen eleştiriler, birden fazla saldırıya rağmen hiçbir yetkilinin istifa etmemesi tepkileri de beraberinde getirmeye devam ediyor. Türkiye bu skandallar ile sarsılmaya devam ederken bir skandal haber de Kocaeli'den geldi.

Kahramanmaraş saldırganının evinden çıktı! Her şeyi tek tek planlamış

70 YAŞINDAKİ BEKÇİ 3. SINIFA GİDEN 2 KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ

Çayırova ilçesindeki bir okulun giriş kapısının görevlisi, iddiaya göre, 3’üncü sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenciyi taciz etti. Kız öğrencilerin durumu anlattığı aileleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında okulun güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından geçen salı günü yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)