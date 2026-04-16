Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının evinden çıktı! Her şeyi tek tek planlamış
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyen sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin her şeyi tek tek planladığı ortay açıktı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair bir belge bulunduğunu açıkladı:
"Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi
dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin
bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir
belge içeriğine ulaşılmıştır"
Saldırıyla ilgili resen soruşturma başlatılırken, 3 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 10 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
ALTI KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Başsavcılığın açıklamasına göre saldırı 15 Nisan 2026 günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Olayda 1 öğretmen ile 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Altısı hayati tehlike altında olmak üzere 13 öğrenci de yaralandı. Failin olay yerinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.
Yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerinin tamamlandığı, cenazelerin defnedilmek üzere ailelerine teslim edildiği belirtildi.
TÜM TABANCALAR BABAYA AİT
Olay yerinde failin kullandığı 5 tabancaya el konuldu. Yapılan kriminal incelemede bu silahların, failin babası olan polis Emniyet Müdürü Başmüfettiş Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine gözaltına alınan Uğur Mersinli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimliğin tutuklama kararı vermesi sonrası ceza infaz kurumuna gönderildi.
TERÖR BAĞLANTISI YOK
Failin evinde yapılan aramada kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallere de el konuldu. İncelemelerde saldırının hazırlık aşamasına işaret eden belgeye ulaşıldığı açıklandı.
Kahramanmaraş'taki okul saldırganın profilini öğretmeni anlattı!
Başsavcılık, mevcut deliller doğrultusunda saldırıyla ilgili herhangi bir terör bağlantısının tespit edilemediğini, eylemin fail tarafından bireysel olarak gerçekleştirildiği yönünde ön kanaate varıldığını bildirdi.
Açıklamada, olayla ilgili daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplar hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın, çocukları olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformları da kapsayacak şekilde tüm yönleriyle sürdüğü kaydedildi.
Başsavcılık, resmi ve yetkili makamlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturmanın tüm boyutlarıyla ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
"Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesinde bulunan Ayser Çalık
Ortaokulu isimli eğitim kurumuna 15.04.2026 tarihinde saat: 13.30 civarında silahlı saldırı
düzenlendiği, olayda öğrenci ve öğretmenlerden ölü ve yaralıların olduğunun bildirilmesi
üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili resen soruşturma
başlatılmıştır.
Soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı
görevlendirilmiştir.
Failin gerçekleştirdiği eylem neticesinde bir öğretmen ve sekiz öğrenci olmak üzere
toplam 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, altısı hayati tehlikesi devam etmek üzere toplam
on üç öğrencinin ise yaralandığı, failin ise olay yerinde ölü olarak ele geçirildiği anlaşılmıştır.
Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve otopsi işlemleri tamamlanarak definleri yapılmak
üzere ailelerine teslimleri sağlanmıştır.
Olay yerinde fail tarafından kullanılan 5 adet tabancaya el konularak bahse konu
silahların kriminal incelemesi yaptırılmıştır. Söz konusu tabancaların, failin babası olan polis
başmüfettişi Uğur MERSİNLİ adına ruhsatlı tabancalar olduğunun tespiti üzerine şüpheli Uğur
MERSİNLİ gözaltına alınarak ifadesine müteakiben tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza
Hakimliğine sevk edilmiş ve şüpheli Uğur MERSİNLİ'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince
tutuklanmasına müteakiben ceza infaz kurumuna teslimi sağlanmıştır.
Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi
dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin
bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir
belge içeriğine ulaşılmıştır.
Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş
olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır.
Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan
hesaplara yönelik olarakta gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Soruşturma çocuklarımızı bazı
olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri
ile ve derinleştirilerek sürmektedir.
Bu aşamada yürütülen soruşturmaya yönelik resmi ve yetkili makamlarca
gerçekleştirilen açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
Olayla ilgili soruşturma tüm boyutları ve titizlikle yürütülmektedir."