Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının evinden çıktı! Her şeyi tek tek planlamış

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyen sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin her şeyi tek tek planladığı ortay açıktı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair bir belge bulunduğunu açıkladı:

"Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi

dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin

bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir

belge içeriğine ulaşılmıştır"

Saldırıyla ilgili resen soruşturma başlatılırken, 3 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 10 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

ALTI KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Başsavcılığın açıklamasına göre saldırı 15 Nisan 2026 günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Olayda 1 öğretmen ile 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Altısı hayati tehlike altında olmak üzere 13 öğrenci de yaralandı. Failin olay yerinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerinin tamamlandığı, cenazelerin defnedilmek üzere ailelerine teslim edildiği belirtildi.

TÜM TABANCALAR BABAYA AİT

Olay yerinde failin kullandığı 5 tabancaya el konuldu. Yapılan kriminal incelemede bu silahların, failin babası olan polis Emniyet Müdürü Başmüfettiş Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Uğur Mersinli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimliğin tutuklama kararı vermesi sonrası ceza infaz kurumuna gönderildi.

TERÖR BAĞLANTISI YOK

Failin evinde yapılan aramada kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallere de el konuldu. İncelemelerde saldırının hazırlık aşamasına işaret eden belgeye ulaşıldığı açıklandı.

Başsavcılık, mevcut deliller doğrultusunda saldırıyla ilgili herhangi bir terör bağlantısının tespit edilemediğini, eylemin fail tarafından bireysel olarak gerçekleştirildiği yönünde ön kanaate varıldığını bildirdi.

Açıklamada, olayla ilgili daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplar hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın, çocukları olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformları da kapsayacak şekilde tüm yönleriyle sürdüğü kaydedildi.

Başsavcılık, resmi ve yetkili makamlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturmanın tüm boyutlarıyla ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: