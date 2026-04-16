Kahramanmaraş'taki okul saldırganın profilini öğretmeni anlattı!

Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Fail olduğu belirtilen 14 yaşındaki öğrenciyi öğretmeni içine kapanık ve dersten kopuk olarak anlattı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği silahlı saldırıda 8 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetti. Saldırıda 20 kişi de yaralandı.

"İÇE KAPANIK YALNIZDI"

Saldırının ardından, fail olduğu belirtilen İsa Aras Mersinli’nin okul yaşamına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir öğretmeni, öğrencisinin sınıftaki hâlini ve sosyal ilişkilerini anlattı.

Öğretmen, öğrencinin okula düzenli geldiğini ancak derse katılmadığını söyledi. Öğrencisini şu sözlerle tarif etti:

“Sınıfa hep gelen bir çocuktu, ama derste çok farklıydı. Çocuklar ders dinlerken o dinlemezdi. Kafasını sıraya koyardı. Bazen önünde defter olurdu, saatlerce bir şeyler yazar çizerdi, karalardı. İçe kapanık, yalnız dolaşırdı"

"KİMSE İLE MUHATAP OLMAZDI"

Öğretmen, öğrencinin teneffüslerde de çoğunlukla tek başına olduğunu anlatarak şöyle dedi:

“Teneffüslerde kendi başına takılırdı, dolaşırdı. Kimseyle muhatap olmazdı. Parkta, bahçede çocuklarla birlikte olduğunu hiç görmedim”

"DOĞAL OLMAYAN BİR HALİ VARDI"

Öğretmen, öğrencinin davranışlarının yaşıtlarından farklı göründüğünü de söyledi. Bu durumu şu sözlerle anlattı:

“Çok doğal bir çocuk değildi. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama farklı bir hali vardı. Kendi içine kapanık bir çocuktu”

Öğrencinin geçmişine ilişkin bazı bilgilerin kulaktan dolma olduğunu da vurgulayan öğretmen, “Bir rehabilitasyon merkezine gitmiş olabilir diye duyduk, ama bu net değil. Rehber hocadan duydum ama o da sağlıklı değerlendirme yapamıyordu” dedi.

Öğretmen, önceki okul yönetiminin öğrenciyi akademik açıdan farklı değerlendirdiğini belirterek şunları aktardı:

“Eski müdür çok başarılı olduğunu söylüyordu. IQ’sunun yüksek olduğunu iddia etmişti”

Eğitimci, buna karşılık, kendisinin bu yönde net bir değerlendirme yapamayacağını söyledi. Öğretmen, derse ilgisizliği nedeniyle zamanla öğretmenlerin katil öğrenciyi, zorlamadığını da şu sözlerle anlattı:

“Derse katıl dediğimizde çok dinlemezdi. O yüzden öğretmenler de onu kendi halinde bırakıyordu”

Öğretmen, öğrencinin okulda kavga eden ya da disiplin sorunu çıkaran bir profil çizmediğini de belirtti:

“Hiçbir zaman kavga ettiğini görmedim. Disiplinlik bir olayını da duymadım. Öğretmenlere ya da arkadaşlarına karşı bir öfkesi yoktu”

Evde oynadığı oyunlara ilişkin iddiaların da doğrulanmadığını söyleyen öğretmen, “Evde şiddet içerikli, karşılıklı oynanan oyunlara yatkın olduğu söyleniyordu. Ama bunlar iddia, kesin diyemem” dedi.

Öğretmen, aklında kalan dikkat çekici bir davranışı da şu sözlerle anlattı:

“Bir kere omzuna ceketini atmıştı, eller yanda yürüyordu. Sanki kendini öyle göstermek istiyordu ama emin değilim”



