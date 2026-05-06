Eyüpsultan’da yangın paniği!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Çırçır Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında, saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, çatı katında devam eden tadilat sırasında yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Çatı katında çıkan yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken yangın sırasında yaralanan kimse olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

