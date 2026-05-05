Adana’da 14 katlı apartmanda yangın: Dairelerden battaniye ve örtülere sarılarak çıktılar

Adana'da, 14 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan Atakent Sitesi’ndeki 14 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Dumanı fark eden apartman sakinleri daireden battaniye ve örtülere sarılarak çıktı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine, adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve CANKUR sevk edildi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

