Trabzon'da yangın faciası! Eşi de evden kendisiyle çıktı sandı: Acı gerçeği sonradan öğrendi

Trabzon’un Hayrat ilçesinde, taş ve ahşap karışımı tek katlı bir evde çıkan yangında Fatma Ahmetoğlu yaşamını yitirdi. Eşinin yangından son anda kurtulduğu olayda, talihsiz kadının cansız bedeni söndürme çalışmaları sonrası bulundu.

ALEVLER EVİ KISA SÜREDE SARDI

Yangın, dün akşam saatlerinde Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde Dursun Ali Ahmetoğlu’na ait evde çıktı. Taş ve ahşap yapısı nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi etkisi altına aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ACI GERÇEK SÖNDÜRME SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Yangın sırasında evde bulunan Dursun Ali Ahmetoğlu, kendini son anda dışarı atarak canını kurtarmayı başardı. Eşinin de peşinden dışarı çıktığını düşünen Ahmetoğlu, acı gerçeği itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında öğrendi. Yapılan incelemede, Fatma Ahmetoğlu’nun dışarı çıkamadığı ve evde kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kağıthane'de korkutan yangın! Dumanların arasından yavru kedi çıktı

EV TAMAMEN KÜL OLDU

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası, taş ve ahşap karışımı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Fatma Ahmetoğlu’nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. (DHA)