Bakanlık resmen duyurdu: 680 sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak alımda mülakat yapılmayacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Başvurular, 7 Mayıs - 22 Mayıs tarihleri arasında, son gün saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden “https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim” adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfaları “www.aile.gov.tr” ve “www.aile.gov.tr/pgm” veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN DUYURU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alım ilanını duyurdu. Göktaş, “Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

