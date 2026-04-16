Şanlıurfa'daki okul saldırganın ailesinden kan donduran tehdit mesajı!

Şanlıurfa'da eski öğrencinin okul saldırısında 16 kişi yaralandı; önceden tehdit paylaşımı yaptığı ortaya çıkan saldırganın ailesinin “intikam” mesajı dikkat çekti. Konuyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, Türkiye’yi sarsan olaylar arasına girdi. 19 yaşındaki Ömer Ket, daha önce ilişiği kesildiği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni hedef alarak pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Olayda 16 kişi yaralanırken, saldırganın olay yerinde yaşamına son verdiği bildirildi.

Ortaya çıkan detaylar, saldırının önceden sinyal verdiğini gösterdi. Ömer Ket’in sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı, bu nedenle okul yönetiminin şikâyeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.

AİLEDEN TEHDİT PAYLAŞIMI: “İNTİKAM ALACAĞIZ”

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre saldırının ardından Ömer Ket’in ailesinin sosyal medyada yaptığı “Kanın yerde kalmayacak, intikamını alacağız” paylaşımı yaptığı iddia edildi Bu ifadeler üzerine güvenlik güçleri harekete geçti ve aileden 15 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, söz konusu olay gençler arasında artan şiddet eğilimi ve erken müdahalenin önemi üzerine yeniden tartışma başlattığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

