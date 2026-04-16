Şanlıurfa'daki okul saldırısında 'gözaltı' haberini yapan gazeteci gözaltına alındı!

Yayınlanma:
Şanlıurfa Siverek’te okul saldırısı yaparak 16 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki Ömer Ket'in saldırıdan bir gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı haberini yapan Sabah gazetesi muhabiri Lütfü Yalgı gözaltına alındı.

Türkiye son günlerde farklı illerde peş peşe yapılan okul saldırıları ile sarsıldı. Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta iki gün peş peşe yapılan okul saldırılarında son olarak 9 öğrenci hayatını hayatını kaybederken 17 öğrenci de yaralandı.

Şoke eden saldırıların ardından ortaya çıkan detaylar ile bu saldırıların neden yapıldığı ve silahlara nasıl ulaşıldığı, başka saldırıların da nasıl engellenebileceğine dair değerlendirmeler peşi sıra yapılmaya devam ediyor.

GÖZALTI HABERİNİ YAPAN GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Siverek'teki okul saldırısını yapan Ömer Ket’in, saldırıdan bir gün önce gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Bu haberi yapan Sabah gazetesinin muhabiri Lütfü Yalgı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan muhabir Lütfü Yalgı - Siyah montlu

CEGA Medya'da yer alan habere göre, ilçede yaşanan okul baskınına ilişkin Yalgı tarafından yapılan, 'Saldırganın bir önceki gün okul sosyal medya hesabına yazdığı mesajları okul müdürünün emniyete bildirmesi ancak serbest bırakıldığı yönündeki haberi' nedeniyle gözaltı işleminin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

